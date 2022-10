Amapá terá ônibus intermunicipal gratuito no 2º turno

Decreto assinado pelo governador do Amapá Waldez Góes autoriza viagens gratuitas de ida e volta aos eleitores que precisam se deslocar para os municípios de votação.

O Amapá terá gratuidade nos transporte coletivo terrestre e fluvial no 2º turno das eleições 2022, que ocorre no próximo domingo (30).

O governador Waldez Góes (PDT) assinou na segunda-feira (24) o decreto que autoriza transporte coletivo rodoviário intermunicipal e fluvial gratuito para o cidadão que possui domicílio eleitoral fora do município que reside. O benefício só é permitido para deslocamento exclusivo entre os municípios do Amapá.

Para transporte coletivo rodoviário, a autorização é válida entre as 7h do dia 29 de outubro até às 7h do dia 31 de outubro.

Para o transporte semiurbano, a autorização é válida para todas as viagens realizadas durante todo o dia de votação, 30 de outubro.

A viagem gratuita para o domicílio eleitoral só será permitida com a apresentação do título de eleitor, do e-título ou, alternativamente, de qualquer meio idôneo, físico ou eletrônico, que comprove a identidade e o local de votação do usuário.

A viagem de retorno do município onde o eleitor tem domicílio eleitoral, fica condicionada à apresentação do comprovante de votação e a prévia utilização da gratuidade para o trecho de ida.

Fica dispensada a apresentação do comprovante de votação no caso da emissão concomitante dos bilhetes de ida e volta, observados os horários estabelecidos e a apresentação da documentação.

As empresas de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros serão devidamente ressarcidas dos custos que tiverem, em razão da gratuidade, pela Secretaria de Estado dos Transportes (Setrap).