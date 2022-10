Amigos promovem “dia de beleza” para rapaz com epilepsia

Benedito Espírito Santo Rocha, o Bené, conta que nunca havia recebido uma homenagem como essa e que honestidade e os bons exemplos da mãe são importantes para sua vida

Por ANDRÉ SILVA

Um grupo de moradores do Bairro Araxá, localizado na zona sul de Macapá, decidiu homenagear um amigo que tem em comum. Benedito Espírito Santo Rocha, o Bené, de 36 anos, é conhecido por todos como sendo uma pessoa prestativa, honesta e muito trabalhadora apesar da condição neurológica que vive. Assista.

Desde criança, Benedito foi obrigado a conviver com uma doença que ocasionalmente provoca nele ataques epiléticos. As crises são tratadas com medicações fornecidas pelo governo do Estado porque nem ele, nem a família tem como custear.

Bené foi criado pela mãe, dona Raimunda de Nazaré Rocha, de 70 anos. A idosa nasceu no Afuá, município paraense, mas há mais de 30 anos está morando no mesmo lugar no Araxá. Ela disse que a honestidade vem de berço e foi algo ensinado para Benedito, assim como a mãe dela a ensinou.

“Uma vez, quando ele era criança, foi ali no mercantil e chegou com um biscoito que ele pegou sem pedir. O irmão dele que disse: mãe o Bené pegou o biscoito sem pedir e o cara lá é muito brabo. Na hora eu mandei ele deixar. Disse: pode ir deixar agora. Isso tá errado. Se você não tem dinheiro pra comprar, peça. Eu não gosto desse negócio de mexer nas coisas dos outros. Não temos esse costume”, enfatizou a matriarca.

Por não trabalhar, e tendo que sobreviver apenas com o benefício do INSS, Benedito passa o dia fazendo pequenos serviço para os vizinhos, que decidiram o homenagear no dia do seu aniversário.

Bené completou 36 anos de idade na terça-feira (18) e o primeiro presente que recebeu foi um dia de beleza em uma barbearia, com direito a atendimento VIP.

“Ele é um cara muito prestativo e honesto. Sempre ajudando os vizinhos com pequenos serviços. Por isso a gente decidiu dar um presente pra ele. Ele é um cara que sempre está à disposição. Por isso a gente teve essa ideia de fazer o bem pra ele se sentir bem. Nosso retorno é a felicidade dele”, disse Bruno Matos Navegantes, policial militar, de 41 anos.

“Sempre um cara muito prestativo e gente boa. A gente queria fazer alguma coisa pra ele então pensamos: vamos deixar o cara bonito (risos). Mas bonito, né? Aí, os amigos do grupo juntaram um dinheiro e levamos ele pro salão pra dar o grau. É um cara bom, honestíssimo e sempre disposto a ajudar. A comunidade toda aqui gosta dele. Então nada melhor do que proporcionar um dia bacana pra ele”, considerou o empresário Rômulo Queiroga, de 39 anos.

Benedito disse que se sente muito querido pelos amigos e que nunca recebeu um presente como esse. Ressaltou a importância da honestidade e agradeceu a criação que recebeu da mãe.

“Achei muito bom. O dia de ontem foi muito bom, lá com eles no salão. Por isso é importante ter uma parceria com pessoas assim como eles. Minha mãe sempre me ensinou a ser honesto e isso eu carrego até hoje”, contou o homenageado.

Mas as homenagens ainda não acabaram. É que o grupo de amigos do Bené decidiu dar uma festa pra ele com direito a bolo, churrasco e refrigerante. A festa acontece na noite desta quarta-feira (19), na casa do amigo, Bruno.