Após caçada pela mata, assaltante tenta fazer família refém e morre em confronto com o Bope

Confronto ocorreu no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Morreu, também em troca de tiros com a Polícia Militar do Amapá, o segundo assaltante que havia participado de um assalto a um mototaxista na tarde de ontem (10), em Macapá.

O primeiro, ainda não identificado, havia morrido por volta de 16h, após confrontar policiais do 6º Batalhão da PM, na Rodovia Aníbal Barcellos, no Bairro Pantanal, zona norte – ocasião em que a motocicleta do mototaxista foi recuperada.

O comparsa dele fugiu por uma área de mata nos arredores da rodovia que dá acesso ao Lago da Vaca, no Bairro Novo Horizonte.

Quase três horas depois, já por volta de 18h30, uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) patrulhava as adjacências da rodovia quando recebeu denúncias de populares de que um suspeito com as mesmas características havia saído da área de mata e chegado ao Lago da Vaca.

A guarnição rondava pela Avenida Sebastião Queiroz de Alcântara quando ouviram uma gritaria em uma residência. Lá, estava o suspeito armado, que tentava tomar como refém uma moradora da casa e duas crianças.

A equipe ordenou a rendição do criminoso, mas ele respondeu com tiros. Houve revide, e o suspeito foi atingido. Quando o Samu chegou, o óbito foi confirmado.

Com o agressor foi apreendido revólver calibre 38 e o celular da vítima do mototaxista. Nos bolsos do assaltante estavam algumas porções de drogas e uma pequena quantia em espécie.

O segundo criminoso foi identificado como Ebison da Silva Matos, de 19 anos. O primeiro bandido, que morreu em confronto com o 6º Batalhão, permanece sem identificação.

Segundo a polícia, um dos assaltantes fretou uma corrida com o mototaxista do Bairro Novo Horizonte ao Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste.

Ao chegar nas proximidades da Escola Estadual Maria Ivone, o criminoso anunciou o assalto. No local de desembarque, o comparsa já esperava.

Em seguida os dois fugiram e a vítima acionou a PM. Com base nas informações do mototaxista, os policiais então chegaram à rodovia onde a motocicleta estava parada, pois o veículo apresentou um problema.