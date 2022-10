Após confusão em local de prova, concurso da Educação será mantido

Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Governo do Amapá se pronunciaram nesta segunda-feira (17).

Por RODRIGO ÍNDIO

Após a grande confusão que interrompeu o concurso da Educação em um dos locais de provas, em Macapá, na tarde de domingo (16), a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Governo do Amapá se pronunciaram nesta segunda-feira (17).

De acordo com Daniela Filardo, representante da FGV e coordenadora do concurso público, os fatos estão sendo investigados com apoio do Corpo de Bombeiros e das Polícias Civil e Militar do Amapá. Foi confirmado que existiam candidatos atrasados querendo quebrar o portão antes de toda a situação acontecer.

“Nesse momento, a gente precisa aguardar os laudos que serão emitidos pelos bombeiros e pela polícia. O concurso vai seguir, inclusive, para os pedagogos que estavam em outras escolas e eles não serão prejudicados”, falou.

A coordenadora pontuou como ficará a situação de candidatos onde ocorreu o incidente.

“Para esses 588 inscritos que estavam presentes na escola Cedap, a gente vai receber todas essas informações, montar diagnóstico e eles não vão ficar sem retorno daquilo que vai acontecer. Ainda não é possível afirmar data de resposta, mas estamos agilizando para que seja o mais breve possível”, acrescentou.

Ao portal SelesNafes.com, a secretária de administração em exercício, Regina Duarte, detalhou que ao saber do acontecido foi pessoalmente ao prédio do Centro Educacional do Amapá (Cedap).

“A gente viu que, Graças a Deus, não houve tiro, não houve bomba, não houve problema na estrutura do prédio, e que foi um acontecido que ainda está sendo investigado. A gente está fazendo tudo da forma mais transparente possível. Vale ressaltar que ainda não existem responsabilidades”, disse.

Ela detalhou que esses candidatos farão nova prova.

“Importante ressaltar que os candidatos não serão prejudicados. Que nas demais 47 escolas, transcorreu na maior normalidade possível, então, o concurso prossegue. Junto com a FGV, vamos ver como proceder com uma nova prova para esses candidatos da escola Cedap, que terão outra oportunidade. Só valerá para quem assinou ata, pois a prova já tinha iniciado”, finalizou.