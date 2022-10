Após dupla derrota na eleição, Furlan inicia retaliações

Gonçalo Borges tomou posso no dia 31 de agosto. Prefeito está exonerando a base do MDB na prefeitura para atingir Gilvam Borges

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O prefeito de Macapá, Dr Furlan (sem partido) iniciou uma ‘limpeza’ na prefeitura após a dupla derrota na eleição. No caso mais emblemático, o alvo foi o ex-aliado Gilvam Borges (MDB).

Ontem (4), apenas dois dias depois do pleito, ele exonerou Gian do NAE da presidência da Macapá Prev. O decreto faz com que Gian volte a ser vereador, desalojando do mandato o suplente Gonçalo Borges, filho do ex-candidato ao governo Gilvam Borges. Gonçalo tinha sido empossado na CMM no dia 31 de agosto.

Esse movimento para dar espaço a Gonçalo fazia parte de um acordo sacramentado entre Gilvam e Furlan ainda em julho, antes da campanha oficial começar. Durante a campanha, no entanto, Gilvam rompeu com Furlan e Rayssa acusando-os de priorizar Jaime Nunes (PSD).

Apesar do conflito, Gian do NAE continuou na Macapá Prev porque a legislação eleitoral veda nomeações e exonerações. Agora, com o fim da eleição no Amapá, Furlan usou o poder que tem: a caneta. E uma caneta que costuma escrever com fúria, diga-se de passagem.

Segundo informações de bastidores, toda a base do MDB na prefeitura será exonerada.