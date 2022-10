Após roubar R$ 90 mil de frigorífico, bando liderado por mulher é preso

Ação dos criminosos contou também com a participação de um funcionário do estabelecimento, que deu informações privilegiadas ao grupo

Por OLHO DE BOTO

Um bando chefiado por uma mulher identificada como Thaís Souza Vilhena, de 24 anos, roubou toda a renda de um frigorífico localizado no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Eram por volta de 12h30, quando os bandidos chegaram ao estabelecimento, na esquina da Rua Remos Amoras com a Avenida 26 de julho, desceram de um carro Renault Clio vermelho e foram até a sala onde o dinheiro era guardado. Lá, sob a mira de uma arma de fogo, trabalhadores tiveram que se deitar no chão enquanto os criminosos faziam buscas pelo dinheiro.

Após o crime, os bandidos retornaram ao carro que estava no apoio e fugiram. O total em espécie roubado pode chegar a R$ 90 mil, já que, segundo apurações da Polícia Civil, toda a renda faturada durante a semana ainda não havia sido depositada.

Imagens do circuito de segurança do estabelecimento, repassadas à polícia, revelaram que um funcionário do frigorífico estava entre os três assaltantes que participaram diretamente do roubo, juntamente com Thaís, responsável pela execução do crime e pelo recrutamento dos criminosos.

O delegado Dante Ferreira, plantonista do Ciosp Pacoval, apurou que Ariel Queirós Nascimento, de 28 anos, trabalhava há 8 meses no frigorífico. Ele estava em casa quando recebeu voz de prisão de uma equipe do Batalhão de Força Tática. Aos policiais, Ariel confessou o crime e contou ter repassado informações privilegiadas para Thaís.

Preso, o funcionário entregou o restante do bando. Eles se encontrariam em um motel da zona sul de Macapá, onde seria feita a partilha do dinheiro. Os criminosos já haviam pedido um táxi, mas a PM chegou antes da fuga. Eles ainda correram pelas ruas do bairro, mas logo foram cercados pela polícia.

O carro utilizado pelo bando foi interceptado nas proximidades do motel e dentro estavam o motorista, a namorada dele e mais um amigo do casal, que foi liberado na delegacia.

O motorista contou que trabalha por aplicativo e que havia feito uma corrida do Conjunto Açucena até o frigorífico, no Muca, onde teria sido rendido por um dos criminosos que ficou dentro do carro e obrigado a esperar os demais assaltantes. Mas o delegado Dante Ferreira não acreditou nessa versão e ele também foi indiciado, juntamente com a namorada, pois no carro os policiais encontram R$ 1.550 em espécie, dinheiro que o delegado acredita que ele tenha recebido para dar apoio no crime.

Já com Thaís e Gabriel Pinheiro Brabo, de 25 anos, que estavam no motel, os policiais encontram R$ 9 mil.

No total, foram presas seis pessoas, sendo que cinco delas foram indiciadas e seguem aguardando decisão da justiça. O bandido que estava armado e que cobria o rosto com uma camisa durante o roubo não foi preso e nem identificado.