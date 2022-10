Após roubo, assaltante morre em tiroteio com a PM; comparsa foge pela mata

O confronto ocorreu na noite desta segunda-feira (24), nas proximidades da comunidade Ilha Redonda, zona rural da capital do Amapá.

Uma dupla que havia acabado de cometer um roubo na zona norte de Macapá trocou tiros com policiais militares do 2º Batalhão, e um dos suspeitos morreu.

O confronto ocorreu na noite desta segunda-feira (24), nas proximidades da comunidade Ilha Redonda, zona rural da capital amapaense.

Uma das vítimas reconheceu Carlos Henrique Ferreira dos Santos, de 18 anos, como um dos assaltantes armados que, momentos antes, teria roubado uma motocicleta e dois celulares de um grupo de amigos que conversava na frente de casa, no Bairro Brasil Novo.

O dono da moto contou que os bandidos já chegaram com armas em punho, exigindo a chave do veículo e os telefones. Em seguida, montaram no veículo dele e fugiram no sentido norte da BR-210.

Na sequência, a PM recebeu a informação que havia dois homens empurrando uma motocicleta preta nas proximidades da comunidade Ilha Redonda. Ao avistar os suspeitos, a equipe se aproximou para fazer a abordagem, mas foi recebida a tiros, momento em que houve o revide e os criminosos fugiram em direção a uma área de mata.

A dupla foi seguida e houve um novo confronto, mas desta vez, Carlos Henrique foi atingido e morreu no local.

Quando o Samu chegou, foi apenas para confirmar o óbito. Já o comparsa de Henrique conseguiu fugir pela mata.

Além da moto roubada, a polícia também encontrou um carro abandonado, modelo Gol, vermelho, possivelmente utilizado por outros comparsas no crime. Dentro dele, foram encontrados os dois celulares roubados anteriormente.

“Eles saem num carro procurando vítimas, efetuam roubos, entram no carro e fogem, e quando roubam motos, eles marcam encontro em local determinado. Outras ocorrências já foram atendidas dessa mesma forma, e a maioria é do Macapaba, inclusive esse que morreu”, acrescentou o tenente Sandokan.

A arma utilizada por Henrique, uma pistola 380, juntamente com a moto e os celulares foram levados para o Ciosp do Pacoval.