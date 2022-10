Apostador do Amapá ganha R$ 400 mil na Lotofácil

Ganhador é do município de Pedra Branca do Amaparí, a 187 km de Macapá.

Junto com outros dois jogadores, um apostador do Amapá levou parte da bolada paga no sorteio 2646 da Lotofácil, realizado na última segunda-feira (24). A aposta foi feita na cidade de Pedra Branca do Amaparí, município a 187 km de Macapá.

Os outros ganhadores que também fizeram 15 pontos são das cidades de Marechal Floriano, no Espírito Santo, e São José de Ribamar, no Estado do Maranhão. Para cada um deles, o concurso pagou pouco mais de R$ 415 mil.

O mesmo sorteio pagou, ainda, R$ 1.358,68 para 275 apostas ganhadoras de 14 acertos; R$ 25 para 10.615 pessoas que fizeram 13 pontos; R$ 10 para 12.2301 apostadores que acertaram 12 números; e R$ 5 para 621.294 apostas de 11 pontos.

Com aproximadamente 14 mil habitantes, Pedra Branca Pedra Branca do Amapari tem 30 anos de fundação. Está localizada na região central do Estado do Amapá, a 187 quilômetros de Macapá, com acesso pela rodovia BR-210, também conhecida como Perimetral Norte.

Economicamente, o município se motorizou pelo recebimento de impostos provenientes da exploração mineral na região, em especial do ouro e minério de ferro. Atualmente, esse setor já não faz Pedra Branca ser chamada de “Eldorado” do Amapá.

Agora, o funcionalismo público, comércio e serviços movimentam a economia. A agricultura também tem destaque, na produção de arroz, banana, feijão, milho e mandioca.