Acompanha a análise de II Samuel 13

Compartilhamentos

Bom dia! A desgraça que se acometeu sobre o rei Davi envolveu adultério, homicídio e até um estupro entre irmãos. O monarca foi omisso, e isso causou uma nova tragédia com mais um assassinato. A raiz de todo o problema estava na poligamia, um costume antigo que foi apenas tolerado, e não autorizado por Deus. Davi era um rei como Deus queria, mas era um péssimo pai e marido. As consequências disso seriam desastrosas. Acompanhe a análise de II a Samuel 13 com o pastor Josué de Almeida e no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima quinta-feira (20) com o nosso Senhor Jesus.