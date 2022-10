Assaltante morre após roubar mototaxista e trocar tiros com a PM

Troca de tiros ocorreu na Rodovia Aníbal Barcellos, no Bairro Pantanal, zona norte de Macapá.

Por ANDRÉ SILVA

Um homem ainda não identificado morreu ao trocar tiros com policiais militares na tarde desta segunda-feira (10), na Rodovia Aníbal Barcellos, no Bairro Pantanal, zona norte de Macapá.

O criminoso que morreu, segundo a PM, fretou uma corrida com um mototaxista do Bairro Novo Horizontem, na zona norte, com destino ao Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste.

Ao chegar nas proximidades da Escola Estadual Maria Ivone, o criminoso anunciou o assalto. No local de desembarque havia um outro comparsa esperando por ele.

Em seguida os dois fugiram e a vítima acionou a PM, que deu início às buscas. Com base nas informações do mototaxista, os policiais então chegaram à rodovia onde a motocicleta estava parada.

“Ele (o mototaxista) repassou pra equipe que o infrator perguntou a ele se essa rodovia passava em direção à zona norte, em direção ao Lago da Vaca. Na expertise oficial, nos diligenciamos pra cá. Alguns metros a dentro, avistamos eles as margens desse matagal aqui. A moto com certeza deu problema. E, aí, eles tentaram a fuga pro meio do mato, disparam contra a equipe. Ao disparar, o indivíduo foi contido”, explicou o sargento Emanuel Silva.

Ao se embrenharem na mata, logo os policiais acionaram o Bope e o GTA, que realizaram as buscas pelo segundo criminoso, mas ele desapareceu em meio ao matagal.

A PM acionou o Samu para socorrer o criminoso, contudo, ele não resistiu e e morreu no local. Após a perícia no local do confronto, os policiais entregaram a arma que ele portava no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.