Atraído para emboscada, motorista de aplicativo é ferido com vários tiros

Vítima está internada no Hospital de Emergência do Centro de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um motorista de aplicativo caiu numa emboscada e foi atingido por vários tiros, na noite desta terça-feira (25), na zona sul de Macapá. O atentado contra Adelson Paes Abreu, de idade não comunicada, ocorreu por volta de 21h, às margens do canal do Bairro Pedrinhas.

De acordo com informações repassadas aos militares do 1º Batalhão, Adelson foi ao local após atender uma ligação de uma mulher e, lá, foi surpreendido por dois homens que surgiram por trás de uma cerca, já disparando contra o motorista.

Após os disparos, os atiradores fugiram correndo. Quando a polícia chegou ao local, encontrou apenas o carro dele crivado de balas.

Os atiradores seguem sendo procurados. Eles são do mesmo bairro e conhecidos como Téo e Yan, também suspeitos de envolvimento na morte do técnico em refrigeração Neucides Matta, executado a tiros no dia 5 de outubro, no Bairro Araxá, após outra emboscada.

Já Adelson foi ferido no peito e na coxa, passou por cirurgia e segue hospitalizado. A motivação para a tentativa de homicídio contra ele ainda é desconhecida.