Áudio de Capi desistindo de concorrer é fake: ‘a luta continua’

Áudio imita a voz de Capiberibe afirmando que ele apoiará Rayssa Furlan

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O ex-governador João Capiberibe (PSB) negou, na noite deste sábado (1º), que tenham desistido de concorrer ao Senado. É falso o áudio atribuído a ele que circula em grupos de WhatsApp afirmando que teria declinado da candidatura para apoiar Rayssa Furlan (MDB).

No áudio, o falsário afirma ser Capi, e assegura que a cúpula do PSB decidiu pela desistência com o objetivo de afetar a campanha de Davi Alcolumbre (UB). Ouça o áudio do falso Capi.

“Criminosos estão agindo para tentar beneficiar uma candidatura aqui no Amapá, imitando a minha voz e atribuindo esse áudio falsificado a mim. Peço que assistam esse vídeo e espalhem para que todos saibam que se trata de um crime e quem espalhar irá responder criminalmente por isso”, disse o candidato.

O candidato ao Senado disse que determinou que providências criminais sejam tomadas para identificar os autores da farsa.

Na última pesquisa Ipec, divulgada na sexta-feira (30), Capi aparece em terceiro lugar com 9% das intenções de voto, podendo chegar a 12% na margem de erro do instituto. Quem lidera a pesquisa é Davi, com 50%, seguida de Rayssa com 35%.