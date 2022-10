Bando armado invade e rouba casas em Macapá

Os crimes ocorreram em menos de 24 horas na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

O Batalhão de Operações Especiais (Bope) faz buscas, nesta quinta-feira (13), por 5 assaltantes que invadiram uma casa localizada em um ramal que fica às margens na Rodovia Josmar Chaves Pinto a- a antiga JK –, na zona sul de Macapá.

O roubo ocorreu na tarde de quarta-feira (12). A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança instaladas no imóvel.

Um dos moradores estava na varanda quando foi surpreendido pelos bandidos, que apontavam para a sua cabeça. Ele teve o rosto coberto com uma camisa e foi levado para dentro da residência.

Quando as vítimas conseguiram chamar a polícia, os assaltantes já haviam fugido por uma área de mata que dá acesso ao Rio Amazonas. A PM fez incursões pela região, mas ninguém foi preso.

A quadrilha levou vários objetos e celulares da família.

Outro assalto

Já na madrugada de hoje, um outro roubo foi registrado, desta vez no Bairro do Trem. O alvo foi a casa de um major aposentado da Polícia Militar do Amapá, o bando, também composto por 5 assaltantes, ainda trocou tiros com a polícia.

Um dos criminosos foi ferido, mas todos conseguiram escapar levando a arma do militar aposentado.

O capitão Alvarez, do Bope, não descarta que os dois roubos tenham sido praticados pelo mesmo bando.

“O modus operandis nos dois roubos é bastante simular. Já temos informações sobre alguns indivíduos e estamos fazendo buscas. Eles estão fortemente armados, usam armas longas e curtas. Quem puder nos ajudar com mais informações, pode passar pelo [serviço] 190”, informou o oficial.