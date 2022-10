Bombeiros simulam combate a incêndio em cinema de shopping

Simulação ocorreu em um shopping da zona sul de Macapá.

O simulado de um cinema de shopping pegando fogo aplicou, na prática, técnicas do 1º Curso de Combate a Incêndio Estrutural (CCIU), que capacita 23 profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Amapá (CBM).

A simulação, que retratou uma operação de forma realista, com utilização de viaturas comuns e do veículo auto bomba tanque e resgate, ocorreu no Garden Shopping, nesta quinta-feira (27), na zona sul de Macapá.

Uma fumaça fictícia testou a reação dos militares e o funcionamento de equipamentos de segurança respiratória. Houve a participação de personagens que representavam as vítimas.

A coordenadora do curso, major Lívia, explicou que este treinamento é necessário em função das mudanças que surgiram na cidade de Macapá nos últimos anos, como a construção de edifícios com mais de 15 pavimentos e grandes galerias comerciais, hipermercados, shopping Center e conglomerados de prédios.

“Temos cada vez mais áreas com grande concentração de pessoas por toda cidade. Todas essas mudanças impõem novos desafios ao Corpo de Bombeiros, que necessita acompanhar a evolução urbana e tecnológica da região metropolitana de Macapá, sem deixar de atender as ocorrências do interior do estado. Quanto mais praticarmos, melhor será o atendimento à população”, reforçou a major.

A capacitação se estende por 6 semanas. A última etapa será em Brasília (DF). Ao final, o aluno deverá estar preparado para decidir a melhor tática para salvar as vítimas e salvaguardar a edificação pelo combate às chamas.