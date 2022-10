Campeões brasileiros de vôlei apresentam troféu em Macapá

Senador Lucas Barreto indicou emendas para 8 federações do Amapá, entre elas a de vôlei

Por LEONARDO MELO

A Seleção Amapaense Sub-18 de Vôlei Masculino, que conquistou o Campeonato Brasileiro da 2ª divisão, no último dia 22, teve um encontro nesta quarta-feira (26) com o senador Lucas Barreto (PSD) para agradecer o apoio.

O parlamentar destinou emendas apoiando as federações do Amapá, e, no caso do vôlei, o estado retornou à elite nacional da modalidade. O dinheiro ajudou no treinamento, passagens, hospedagens e alimentação dos atletas.

O título foi conquistado em cima da seleção da Paraíba por 3 sets a 1 na cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro.

O time reuniu atletas de Macapá, Oiapoque, Laranjal do Jari e Mazagão.

“O senador acreditou no nosso trabalho, acreditou na nossa equipe destinando recursos para a federação. Recurso utilizado e colhendo fruto como campeão brasileiro”, disse um representante da Federação Amapaense de Vôlei (FAV).

No total, Lucas indicou emendas para 8 federações.

“O esporte é uma prioridade do nosso mandato, e hoje vieram mostrar o troféu pra gente”, comentou o senador.

A Seleção Amapaense de Vôlei derrotou Goiás, Sergipe, Acre e Tocantins na primeira fase, além de Rondônia e Paraíba na reta final.

O último título brasileiro foi conquistado pelos amapaenses em 2004.