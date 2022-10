Capi vota e fala em ‘jogo sujo’ na campanha

Candidato a senador pelo Amapá, João Capiberibe (PSB) votou no colégio José de Alencar, na zona leste de Macapá.

Compartilhamentos

O ex-governador do Amapá e candidato ao Senado, João Capiberibe (PSB), falou em jogo sujo na campanha ao votar, neste domingo (2), no colégio José de Alencar no Bairro do Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Ele chegou à escola acompanhado da esposa e vereadora, Janete Capiberibe (PSB), do filho e deputado federal, Camilo Capiberibe (PSB) candidato à reeleição, militantes e outros candidatos às eleições proporcionais.

“Essa eleição está sendo marcada pelo abuso do poder econômico e pela compra de votos, nossa luta é para reestabelecer a democracia no Brasil e trazermos ética e transparência para os pleitos no Amapá, jogo sujo é inaceitável”, afirmou, antes de ir à cabine de votação.

À tarde, Capi esteve na sede da Polícia Federal, acompanhado de seu advogado Luciano Del Castilo, que ingressou com notícia crime para que seja investigada a prática de Fake News pela campanha da candidata Rayssa Furlan (MDB).

Ele acusa a militância da candidata de imitar a sua voz e forjar um documento com timbre do PSB e o nome de João Capiberibe sobre uma falsa desistência da corrida eleitoral.