Carnaval 2023: repasse de R$ 2 milhões vai revitalizar o Sambódromo

Além de recuperar o palco do desfile oficial, investimento vai fomentar a economia, a cultura e o turismo no Amapá.

A programação do Carnaval 2023 receberá mais R$ 2 milhões para fomento da economia, da cultura e do turismo no estado.

O anúncio aconteceu durante reunião do governador, Waldez Góes (PDT), com o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Amapá (Liesap), Jocildo Lemos, para tratar sobre a agenda do carnaval de 2023, na sexta (14).

Os recursos são referentes à segunda parcela do investimento de R$ 3,5 milhões, dos quais R$ 1,5 milhão já havia sido repassado para a organização dos eventos carnavalescos.

Os recursos são frutos de fomento por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) e parceria com o senador Davi Alcolumbre (DEM).

“A Liga já começou os trabalhos de revitalização da estrutura da Cidade do Samba, dos barracões e compras de materiais e insumos”, afirmou Jocildo.

Góes reforçou o empenho do Governo para a realizar o Carnaval 2023 – uma tradição que traz reflexos para diferentes setores da sociedade.

“Os recursos vão permitir a revitalização do Sambódromo, em Macapá, palco do desfile oficial. Estamos empenhados nesta parceria para garantir a realização do Carnaval, que fomenta a cultura, a economia e o turismo do nosso estado”, finalizou Góes.