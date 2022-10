Casal é encontrado morto dentro do banheiro

Mortes ocorreram no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Polícias e familiares tentam ainda entender como ocorreu as mortes do casal Iracema Silva e Silva, de 40 anos, e José Rodrigues Carvalho, de 54 anos, que foram achados mortos no fim da madrugada desta segunda-feira (17), dentro de casa, no município de Santana, 17 km de Macapá.

De acordo com o tenente Nilo Silva, 4º Batalhão da Polícia Militar do Amapá, foi o filho de 12 anos do casal quem encontrou os corpos no banheiro da residência. Segundo o oficial, outros familiares contaram que por volta de 0h30, já desta segunda-feira (17), os filhos ouviram o casal brigando dentro do banheiro. Em seguida, silêncio.

“Por volta de 5h da manhã, o filho maior, de 12 anos de idade, foi chamar o pai para ir trabalhar, que trabalha como pescador na Área Portuária de Santana. E o filho tentou abrir o banheiro, mas estava trancado por dentro. Ele, então, chamou os parentes que moravam próximo, eles arrombaram a porta do banheiro e encontraram o casal”, relatou o tenente.

O corpo de José Rodrigues estava por cima do cadáver de Iracema Silva, ambos dentro de uma poça de sangue. Ao lado dos corpos, uma faca.

Segundo o oficial, a perícia observou, inicialmente, pelo menos quatro perfurações de faca no pescoço da mulher e uma no pescoço do homem.

Por enquanto, em razão da cena na qual os corpos foram achados, a suspeita de execução foi descartada.