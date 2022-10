Caso Kátia: 2º dia de júri é marcado por bate boca e depoimento do filho da vítima

Defesa do réu acusa Kadu Deocleciano Almeida Ribeiro de ter sido autor do disparo que tirou a vida da empresária

Por RODRIGO ÍNDIO

O segundo dia de julgamento que tem como réu o ex-policial civil Leandro Freitas, acusado de cometer feminicídio contra a empresária Ana Kátia Silva em julho de 2020, foi iniciado por volta de 9h20 desta terça-feira (18), com perspectiva de ser mais movimentado. Tudo porque, hoje, a testemunha de acusação, Kadu Deocleciano Almeida Ribeiro, filho da vítima, será ouvida.

A defesa do réu afirma que quem matou Ana Kátia foi Kadu, e não Leandro Freitas. Já os advogados de acusação dizem o oposto. Na segunda-feira (17), 1° dia de julgamento, 5 pessoas foram ouvidas em juízo, na sessão que foi suspensa após 12 horas e foi marcada por incidentes.

A acusação falou sobre a importância do dia hoje para o processo.

“Um dia muito importante para confirmar o que a esposa do filho da vítima disse: que o atirador foi o Leandro, e aí o Leandro tenta imputar ao filho da vítima essa autoria e hoje o filho da vítima vem trazer a versão que ele já vem confirmando há muito tempo. Inclusive, Kadu sofre com o luto da mãe e do pai e estão tentando machucar esse sentimento. Mas nós não temos dúvidas com relação a autoria do crime. O autor do disparo foi Leandro e o Kadu estava dentro da casa no momento do tiro”, falou o advogado assistente de acusação, Renato Nery.

A defesa também opinou sobre o relatado pelas demais testemunhas.

“As testemunhas de acusação trouxeram fatos muito bons para a defesa, inclusive, dinâmicas controvertidas com a dinâmica verdadeira dos fatos que serão provadas nos próximos dias de trabalho. As próximas testemunhas e simulações irão provar a verdadeira dinâmica que originou a morte de Kátia. Vamos trabalhar com lealdade, mas em busca da verdade real que é isso que nós queremos. Já estamos convencidos dessa verdade real, mas os jurados precisam se convencer disso, eu acredito que nesse depoimento [de Kadu] tanto pelas perguntas de acusação e da defesa também, conseguiremos extrair a verdadeira dinâmica de fatos”, disse o advogado de defesa Elias Reis.

Bate-boca

Até as 10h30, o segundo dia está sendo marcado por bate-boca. A juíza Lívia Simone Freitas falou da falta de civilidade e de bom senso da defesa e da acusação durante o depoimento de uma testemunha de acusação.

Ainda hoje serão ouvidas duas testemunhas de acusação, incluindo Kadu, e cinco de defesa, além de três peritos.