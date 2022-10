Caso Kátia: no 5° dia de julgamento, ex-policial participa da última simulação

JUSTIÇA DO AMAPÁ

O procedimento foi realizado no estacionamento no Fórum Desembargador Leal de Mira, na área central de Macapá, onde ocorre o julgamento.

Por RODRIGO ÍNDIO

O 5° dia de julgamento ex-policial civil Leandro Freitas, de 29 anos, acusado pelo crime de feminicídio contra a empresária Ana Kátia Silva, morta aos 46 anos com um tiro no peito, em julho de 2020, participou da nova e última simulação do caso, que ocorreu a pedido da defesa, na manhã desta sexta-feira (21).

A simulação é conduzida pelos médicos e peritos Cleber Ricardo Teixeira Muller e Antônio Nunes Pereira, contratados pela defesa.

O objetivo é comprovar a tese de que o tiro que matou a empresária não foi disparado por Leandro, mas sim por uma terceira pessoa na cena do crime: Kadu Deocleciano, filho da vítima.

Além da simulação, o réu Leandro Freitas deverá ser interrogado ainda hoje para dar sua versão dos fatos e, na sequência, deverá ocorrer o debate entre acusação e defesa.

A expectativa é de que o julgamento encerre hoje ou amanhã.