Chamada Escolar 2023 inicia hoje

Estudantes e ou responsáveis têm até o dia 17 de novembro para preencher o formulário da Chamada Escolar 2023.

A Chamada Escolar do ano letivo de 2023 inicia nesta segunda-feira (17) e vai até 17 de novembro, de forma presencial e online.

O processo é voltado para quem tem interesse em estudar nas escolas estaduais e municipais das zonas urbana e rural das 16 cidades, com ingresso no 1° e 2° período da educação infantil e creches; 1° e 6° ano do ensino fundamental; 1° ano do ensino médio; e 1ª e 2ª etapas da modalidade do Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A Chama Escolar é pré-requisito para os próximos passos do reordenamento escolar 2023, mas, não garante vaga.

VEJA O CRONOGRAMA DA CHAMADA 2023

Para participar, é preciso acessar o site www.escolapublica.ap.gov.br e preencher o formulário disponível.

Para o público da zona rural que não possui acesso à internet é possível preencher o formulário impresso na instituição desejada, de forma presencial.

Documentos

Para o estudante é necessário levar certidão de nascimento, CPF, carteira do SUS e, quando for maior de idade, e-mail. Para pais ou responsáveis, é preciso do RG, CPF, comprovante de residência, e-mail e número de telefone para contato.