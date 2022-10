Clécio comemora vitória de Lula, e diz como seria seu governo se Bolsonaro vencesse

Governador eleito acompanhou a apuração dos votos em casa com amigos e familiares

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O governador eleito do Amapá, Clécio Luís (SD), acompanhou em casa, no Bairro Santa Rita, em Macapá, a apuração dos votos da eleição para presidente da República. Com amigos e familiares, ele comemorou a vitória de Lula (PT), mas deixou claro que conseguiria governar se o eleito fosse Bolsonaro (PL).

Lula venceu com margem apertada num país com 156 milhões de eleitores. Foram apenas dois milhões de votos de diferença para o atual presidente, numa demonstração de que o Brasil está extremamente dividido.

Para Clécio, que comandou uma grande carreata na última sexta-feira (29) pelo voto em Lula, o terceiro mandato do petista garante governabilidade.

“Nós temos uma boa bancada federal, temos dois senadores que são o Randolfe e Davi, e com o Lula temos certeza que o governo federal vai enxergar o Amapá como ele merece”, avaliou.

Se a vitória fosse de Bolsonaro, Clécio acredita que também conseguiria governabilidade, mas com maior dificuldade.

“Eu fui prefeito com o Temer, Dilma e Bolsonaro, mas sem dúvida com um país dividido seria bem mais difícil com o Bolsonaro”, concluiu.