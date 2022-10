Clécio critica baixaria e diz que ‘saúde é prioridade imediata’

Candidato ao governo votou na Escola Estadual José de Anchieta

Por RODRIGO ÍNDIO

O candidato ao governo do Amapá, Clécio Luís (SD), votou às 10h na seção 49 da Escola Estadual José de Anchieta, no Bairro Santa Rita, na zona Central de Macapá. Ele chegou ao local de votação acompanhado da família, militantes, assessores, do vice na chapa, Teles Júnior (PDT) e do candidato à reeleição para o Senado, Davi Alcolumbre (UB).

Clécio conversou com a imprensa, cumprimentou eleitores, mesários e posou pra fotos antes e depois de usar a cabine de votação.

Após isso, Clécio avaliou a campanha como de muita baixaria com ataques feitos por candidatos que poderiam ter feito, segundo ele, uma campanha mais pedagógica e edificante.

“Mesmo assim, vejo que venceu a esperança, o amor e o sentimento de reconhecimento do trabalho prestado. Espero que o resultado do plano de campanha seja colhido no final do dia, meu sentimento é de gratidão ao povo do Amapá”, avaliou confiante.

“Já elenquei saúde como prioridade imediata, absoluta e inegociável. Educação, pois sem educação não se gera futuro, geração de emprego e renda para um desenvolvimento econômico para todos como prioridade estratégica. Claro que temos outras áreas muito sensíveis como segurança pública, saúde mental, enfim. Temos um programa amplo”, concluiu.