Clécio diz que fará mudanças, mas que não vai ‘desconstruir o que está dando certo’

Depois da entrevista coletiva, ele comemorou com o seu vice, Antônio Teles (PDT), Davi (UB), deputados eleitos, militantes e a família.

Por RODRIGO ÍNDIO

Após a confirmação de sua vitória, o governador eleito pelo Amapá, Clécio Luís (SD), reuniu com a imprensa, em Macapá, para informar que desarmou o palanque político e que agora irá preparar o processo de transição para fazer um novo governo.

Ele voltou a afirmar que a campanha foi de muitos ataques e fakes news, mas que soube administrar os momentos difíceis com os apoiadores e o entendimento de sua proposta de campanha por parte do povo. Caracterizou a parceira com o senador reeleito Davi Alcolumbre (UB) como inabalável.

Questionado sobre seu governo ser uma continuidade da gestão de Waldez Góes (PDT), atual governador e apoiador direto de sua candidatura, Clécio passou esclarecimentos.

“Um novo governo propõe novidades sem desconstruir aquilo que está dando certo, a Defenap é um exemplo para o Brasil, temos o projeto do Amapá Jovem, o Conta Paga, enfim. Temos muitas coisas a fazer pelo Amapá que não pode retroceder, começar do zero como muitas vezes foram feitas. Ninguém aceita mais isso. O povo quer coisa nova, quer que mude. Vamos mudar o que tem que mudar com toda certeza, mas aquilo que tá dando certo vai continuar e o povo merece andar pra frente”, argumentou.

O governador eleito informou que terá uma relação republicana e de parceria com todos os prefeitos, inclusive, com Antônio Furlan (sem partido), de Macapá, que apoiou o candidato derrotado ao governo do Amapá, Jaime Nunes (PSD).

Sobre os projetos de campanha, como a implantação de seu gabinete nas unidades hospitalares no dia 2 de janeiro de 2023, Clécio assegurou que estão todos mantidos.

Ex-prefeito de Macapá por dois mandatos, o candidato do Solidariedade foi eleito com 222.168 votos (53,69%). Depois da entrevista coletiva, ele comemorou com o seu vice, Antônio Teles (PDT), deputados eleitos, militantes e a família.