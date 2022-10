Clécio vence em 1º turno e é o novo governador do Amapá

Até as 20h, a apuração ainda não havia finalizado, contudo, matematicamente, a vitória já é do candidato do Solidariedade.

Atualizado às 20h08 de 2 de outubro de 2022

Aos 50 anos, o ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís, será o novo governador do Amapá a partir de 1º de janeiro de 2023.

Até as 20h deste domingo (2), o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AP) ainda não havia dada como encerrada a apuração, contudo, com mais de 80% das urnas apuradas, matematicamente, a vitória já é do candidato do Solidariedade, que estabilizou em aproximadamente 53% do total de votos válidos, ficando à frente do segundo colocado, o empresário Jaime Nunes (PSD), que estava com 43% dos votos.

Com a vitória já consumada, Clécio agradeceu os votos, à militância, aos aliados políticos e reafirmou as declarações da manhã quando votou na escola José de Anchieta, na região central de Macapá, sobre saúde como prioridade imediata.

O resultado parcial confirmou as pesquisas de intenção de votos, que durante os 45 dias de campanha colocaram o ex-prefeito à frente na corrida ao Palácio do Setentrião.

Clécio é professor, ex-policial civil, ex-vereador e ex-prefeito de Macapá por dois mandatos consecutivos. Ele também foi presidente da Agência de Fomento do Amapá (Afap) e secretário de Educação do Estado na gestão do ex-governador João Capiberibe (PSB).

A festa de comemoração ocorrerá na Praça Beira Rio, no Centro da capital.