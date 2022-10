Com 2 horas de atraso, Jaime vota e diz que ‘eleitor entendeu propostas’

Candidato pelo PSD votou sem a companhia da candidata ao Senado, Rayssa Furlan

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Com 2 horas de atraso em relação ao que a assessoria havia divulgado, o candidato ao governo do Amapá, Jaime Nunes (PSD), votou já no fim da manhã na tradicional Escola Estadual Alexandre Vaz Tavares, no Bairro do Trem.

Jaime chegou acompanhado do prefeito Antônio Furlan (sem partido), da esposa, filhos e netos, além da candidata à vice-governadora em sua chapa, a médica Liliane Albuquerque (PSD).

A candidata ao Senado Rayssa Furlan (MDB), que o acompanhou durante a maior parte da campanha, não estava com ele no momento da votação, repetindo o que ocorreu mais cedo quando foi a vez dela votar.

Após cumprimentar eleitores, Jaime falou com a imprensa que acompanhou a sua votação.

“A nossa principal proposta é geração de emprego, renda, oportunidade, melhoria na saúde, buscando, realmente, fazer essa reconstrução que o Estado do Amapá precisa”, comentou.

“O eleitor entendeu e ele está ávido por essa mudança, por essa renovação e nós estamos confiantes. Jaime Nunes e Dra. Liliane agora aguardam a apuração”, acrescentou.

Jaime Domingues Nunes tem 63 anos, é empresário, atual vice-governador do Amapá e pela primeira vez encabeça uma candidatura majoritária.