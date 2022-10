Com prazo final se aproximando, moradores de ocupação vivem clima de incerteza

Ministério Público Federal pediu que Justiça assegure direitos de famílias que ocupam a área desde 2019

Por ANDRÉ SILVA

Está marcado para o dia 1⁰ de novembro o cumprimento de mandado de reintegração de posse do Bairro Parque Aeroportuário, na zona norte de Macapá. A Prefeitura de Macapá transformou o lugar em bairro no ano de 2020, mas a reintegração de posse em favor da Infraero, determinada pela Justiça Federal, continua valendo.

A decisão, proferida em setembro, diz que a área é institucional, ou seja, é destinada à construção de prédios públicos e de unidades habitacionais que, segundo o juízo, podem vir a beneficiar os atuais ocupantes do imóvel.

A data marca o fim da prorrogação do prazo fixado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) para ocupações em todo o Brasil, em função da pandemia de Covid-19 que deixou muitas pessoas desempregadas e sem lugar para morar.

Há duas semanas, moradores da área reuniram-se com o procurador da República para expressar preocupação, alegando que ainda não tinham para onde ir. No último dia 20, o Ministério Público Federal pediu que a Justiça Federal observe a reintegração de acordo com a situação social de cada família. Na inspeção judicial na área foram contabilizadas 1,2 mil moradias.

Marcos Oliveira, de 34 anos, disse que não tem pra onde ir. Ele está desempregado. Do último trabalho, ele aproveitou a indenização e construiu um barraco para ele e a família.

“A gente tem que acreditar em dias melhores, né? Espero que a gente tenha pra onde ir. Não vamos sair daqui”, adiantou o morador.

