Concurso da Educação: FGV divulga gabaritos; CONFIRA

ESTADO DO AMAPÁ

Prova aplicada no domingo oferta mais de 5 mil vagas para educadores com vencimentos que chegam R$ 4,9 mil. Foto: Albenir Sousa/Secom

Foi disponibilizado na manhã desta terça-feira (18) os gabaritos do concurso público da educação do estado do Amapá, organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O certame oferta um total de 5.002 vagas, distribuídas para contratação imediata e para a formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 2.606, 10 até R$ 4.917, 28.

A prova foi aplicada no último domingo (16) aos candidatos que concorrem aos cargos de tradutor e intérprete de Língua Brasileira de Sinais (Libras), cuidador, professor da Educação Básica e Profissional e para pedagogo.

Confira os gabaritos CLICANDO AQUI.