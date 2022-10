Condenado por roubo resiste à prisão e acaba morto em tiroteio com o Bope

Confronto ocorreu no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Um assaltante que tinha uma sentença condenatória de 6 anos morreu baleado na tarde de sábado (15), em confronto com a Companhia de Choque do Bope, durante uma tentativa de abordagem ocorrida no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Contra Everton de Souza Floris de Araújo, de 21 anos, havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça do Amapá, válido até 2046, referente a um roubo qualificado com emprego de arma de fogo.

À época, o crime foi registrado por câmeras de segurança e as imagens foram repassadas como provas do crime à justiça.

De acordo com o comandante do Bope, major Iram Andrade, o objetivo dos policiais era abordar e prender o suspeito, mas ele desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir pelos fundos de uma residência, localizada na Avenida dos Tupis, disparando contra os militares, o que deu início à troca de tiros.

Everton foi atingido e caiu ao lado do imóvel. O socorro médico foi chamado e ao chegar constatou que já não havia mais nada a ser feito.

Em levantamento feito pela polícia, consta que o condenado teria ligação com a organização criminosa Terceiro Comando – que é a junção das facções Amigos par Sempre (APS) e Família Terror do Amapá (FTA).

A arma utilizada por ele no confronto, um revólver calibre 38, foi recolhida para ser periciada.