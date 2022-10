Acompanhe a análise de II Samuel 10

Bom dia! Davi venceu Amon e a Síria, seguindo as vontades de Deus. São muitos triunfos, mas com muito sacrifício. Foram dias difíceis. Mas com o Senhor, somos capazes de vencer desde que O mantenhamos ao nosso lado. Acompanhe a análise de II Samuel 10 com o pastor Josué de Almeida e no canal Reavivados por Sua Palavra e tenha uma ótima semana de trabalho com o nosso Senhor Jesus!