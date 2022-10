Criança de 11 anos foi submetida a 2 dias de estupros, diz polícia

Os crimes teriam ocorrido em apartamento no Conjunto Habitacional São José, no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A polícia confirmou que um homem de 28 anos foi preso nesta sexta-feira (28) acusado de estuprar, por dois dias seguidos, uma criança de apenas 11 anos de idade.

Os crimes teriam ocorrido em apartamento no Conjunto Habitacional São José, no Bairro Buritizal, na zona sul de Macapá. Lá, o agressor teria sido flagrado com a vítima por populares, que o capturaram e acionaram a Polícia Militar.

O acusado teria visto a vítima em via pública e a seguido até abordá-la e convencê-la a ir com ele até o local do crime.

O homem foi conduzido para a Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher. Neste momento, a delegada Marina Guimarães está apurando o caso, ouvindo vítima. Testemunhas e acusado.

A Polícia Civil informou que às 11h30, ela receberá a imprensa para dar mais detalhes. O Portal SelesNafes.com acompanha o caso.