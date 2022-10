Acompanha a análise de II Samuel 7

Compartilhamentos

Bom dia! Davi agora era um rei rico, poderoso e respeitado até por seus inimigos. Mas ele estava desconfortável por morar num palácio de cedro, enquanto a Arca de Deus estava em uma tenda. Mas devemos ter cuidado com o que parecer ser óbvio na obra de Deus, que pode ter outros planos. Acompanhe a análise de II Samuel 7 com o pastor Josué de Almeida e no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma excelente sexta-feira (14) com o nosso Senhor Jesus.