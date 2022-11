Definida data de nova prova para candidatos que estavam em prédio evacuado

Houve muita correria no dia do incidente e confusão de candidatos que se sentiram prejudicados.

Após a conclusão do inquérito policial que apurava a confusão que evacuou o prédio da escola particular onde candidatos do Concurso da Educação faziam a prova objetiva, no dia 16, o Governo do Amapá confirmou a nova data de prova.

Os 588 candidatos para o cargo de pedagogo que foram interrompidos terão nova chance no dia 12 de fevereiro de 2023.

A informação é da Secretaria de Estado da Administração e da Fundação Getúlio Vargas, organizadoras das fases do concurso.

O incidente ocorrido na escola Centro de Educação do Amapá (CEDAP), segundo o inquérito policial caracterizou-se como um caso fortuito, imprevisível, que inviabilizou a aplicação das provas naquela escola. Um pedaço de concreto da marquise do edifício vizinho teria provocado o estrondo e a correria dos candidatos.

“Em atenção ao caráter isonômico entre todos os candidatos, fica determinada a reaplicação da prova para o cargo de Pedagogo, para todos os candidatos que estiveram presentes na aplicação das provas no dia 16 de outubro de 2022. Para todos os demais cargos, o concurso terá seguimento sem nenhuma alteração, permanecendo válidas todas as demais disposições do Edital de Abertura”, comunicou a Sead, em nota.