Deputada acusada de usar ‘fundão’ em harmonização facial faz evento com Michele Bolsonaro no Amapá

Primeira-dama vai encontrar com mulheres evangélicas e lideranças para discutir estratégias para a reeleição do presidente

Por SELES NAFES

A deputada federal eleita Silvia Waiãpi (PL) está organizando o encontro de mulheres evangélicas que será realizado no início da semana que vem, em Macapá, com a primeira-dama Michele Bolsonaro. O encontro será no auditório do Sebrae.

Além de Michele Bolsonaro, estão confirmadas as presenças das senadoras eleitas Damares Alves (REP-DF), Tereza Cristina (PP-MT) e a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão.

O convite, assinado por Silvia Waiãpi, diz que o encontro também reunirá conselheiras tutelares e outras lideranças para discutir “estratégias de apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro”.

Silvia é investigada pelo Ministério Público Eleitoral por uso indevido de dinheiro do fundo eleitoral. De acordo com denúncia da ex-coordenadora de campanha dela, a jornalista Maitê Mastop, ela teria usado R$ 9 mil para pagar um tratamento de harmonização facial em uma clínica odontológica, no fim de agosto.

O MP Eleitoral ajuizou uma representação pedindo que ela não seja diplomada, ou que o diploma seja cassado.

Silvia Waiãpi ainda não se pronunciou publicamente sobre as acusações.