Deputada eleita pede à Sesa conclusão da unidade mista de Tartarugalzinho

Foi durante encontro com o secretário de Saúde, Juan Mendes

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A deputada estadual eleita Liliane Abreu (PV) cobrou da Secretaria de Saúde do Estado a conclusão da unidade mista de Tartarugalzinho, cidade a 222 km de Macapá. Foi durante encontro com o secretário de Saúde, Juan Mendes, e o prefeito Bruno Mineiro (UB).

A unidade mista já começou a ser construída, e o secretário de Saúde garantiu que ela será entregue até o fim do ano.

“A unidade mista de saúde será essencial para atender toda a região dos lagos”, explicou a deputada, que conduziu a Secretaria de Saúde de Tartarugalzinho durante a fase mais crítica da pandemia de covid-19.

Tartarugalzinho tem mais de 18 mil habitantes, e uma rede municipal de saúde no limite da demanda. São 225 profissionais, entre médicos, pessoal de enfermagem, laboratório e apoio, e mais 85 funcionários de prestação de serviços.

As equipes atuam em duas UBSs na sede do município, e mais duas na comunidade ribeirinha de Livramento e Assentamento do Cedro. A prefeitura mantém ainda mais 13 postos de saúde na zona rural e comunidades ribeirinhas.

O município também atende por meio de programas como o Saúde na Hora, Estratégia Saúde da Família, Academia da Saúde, NASF, Saúde Bucal e Imunização.

Todas as áreas da medicina têm grandes demandas em Tartarugalzinho, sejam consultas ou exames laboratoriais e de imagem. Alguns pacientes são encaminhados para especialistas em Macapá.

Entre as maiores necessidades estão a contratação de médicos clínicos, ginecologistas e meios de transportes como vans e barcos para levar as equipes que atuam em áreas mais distantes.