Acompanha a análise do capítulo 6 de II Samuel

Bom dia! O rei Saul demonstrou desinteresse sobre a vida religiosa da nação de Israel, mas Davi estava determinado a fazer diferente. Um dos primeiros passos seria resgatar a Arca da Aliança, mas era preciso fazer isso com o máximo de respeito a Deus, que deve estar sempre no centro de tudo. Acompanhe a análise de II Samuel capítulo 6 com o pastor Josué de Almeida e no Canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima quinta-feira (13) com o nosso Senhor Jesus.