Dinheiro para compra de voto era transportado em bolsa delivery

Autônomo de 53 anos confessou que estava trabalhando para candidato a deputado estadual

Da Redação

Policiais militares apreenderam R$ 19 mil que seriam usados em compra de votos, na madrugada deste domingo (2), em Macapá. Houve uma prisão.

O flagrante ocorreu por volta das 4h, no Bairro Jardim Equatorial, na zona sul de Macapá. Os policiais desconfiaram de um homem um entregador àquela hora da madrugada supostamente trabalhando.

Durante a abordagem, os policiais descobriram que, em vez de comida, a bolsa de entregas da Uber Eat transportava anotações e muito dinheiro.

O homem de 53 anos, que se identificou como autônomo, confessou que estava trabalhando para um candidato a deputado estadual que não teve o nome divulgado.

O suspeito foi preso e encaminhado para a sede da Polícia Federal, que concentra todos os flagrantes de crimes eleitorais. Ele foi autuado por compra de votos.

No fim da noite de sábado (1), policiais civis prenderam no Bairro Renascer, na zona norte de Macapá, um homem com R$ 5 mil, além de material de campanha de candidatos a deputados estadual e federal. Os nomes também não foram divulgados.

A PF tem divulgado que o crime tem pena de até 4 anos, além da perda do mandato.