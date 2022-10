Durante manutenção hidráulica, celulares são achados em tubulação no Iapen

Equipamentos foram apreendidos por policiais penais. A apreensão ocorreu durante a manutenção do sistema hidrossanitário do cadeião.

Dez telefones celulares, carregadores, relógios e outros itens proibidos foram apreendidos, na quarta (19), por policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), na zona oeste de Macapá.

A apreensão ocorreu durante a manutenção do sistema hidrossanitário do cadeião. Os equipamentos e objetos estavam escondidos em garrafas pet na tubulação de esgoto da penitenciária.

A equipe de limpeza das tubulações retirou um conjunto de oito garrafas pet, amarradas entre si. De acordo com o Iapen, os apenados aproveitam momentos do banho de sol, por exemplo, para levar os materiais ilícitos para dentro do pavilhão.

Ninguém foi responsabilizado, por enquanto.