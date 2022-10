Eleitor renova bancada de deputados federais no Amapá

Josenildo, do PDT foi o candidato mais votado para a câmara federal pelo Amapá, com 27.112 votos.

Da Redação

Houve grande renovação na bancada de deputados federais do Amapá nessas eleições de 2022.

Dos mandatos que encerrarão no dia 31 de dezembro, apenas Acácio Favacho (MDB) e Vinícius Gurgel (PL) conseguiram se reeleger.

Camilo Capiberibe (PSB), Leda Sadala (PP), André Abdon (PP), Marcivânia (PC do B), Luiz Carlos (PSDB) e Aline Gurgel (REP) não tiveram sucesso, apesar de terem sido bem votados, principalmente em função da nova regra que acabou com as coligações proporcionais.

No lugar deles, entraram Josenildo (PDT), o mais votado com quase 27 mil votos, Sandra Lacerda (Podemos) e Dorinaldo Malafaia (PDT).

Destaque para os partidos PDT e PL, que dos oito mandados, alcançaram seis cargos, três cada um. Os outros dois ficaram com o MDB.

Veja os deputados federais eleitos: