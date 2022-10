Eleitora é detida por fazer selfie na hora de votar

Caso ocorreu em Serra do Navio

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Uma eleitora de 16 anos foi conduzida por fiscais e policiais militares para a delegacia de Polícia de Serra do Navio, no oeste do Amapá, neste domingo de votação.

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, ela estava fazendo selfies dentro da seção eleitoral, e se recusava a entregar o celular até para votar.

A menina, que estava votando pela primeira vez, foi levada para a delegacia de polícia, onde teve as fotos apagadas do celular.

Ela foi orientada pelo delegado e representantes do TRE sobre como precisa ser o comportamento do eleitor no local de votação.

A legislação permite que o eleitor leve o celular para a seção eleitoral, até para facilitar a identificação aos mesários por meio do E-título.

Em seguida, o aparelho precisa ser deixado com os mesários para que o eleitor se dirija até a urna para votar. Depois do voto, o eleitor terá o aparelho devolvido pelos mesários.