Em Macapá, obra municipal completa três anos abandonada

Moradores do bairro, na zona norte de Macapá, reclamam da falta do serviço.

Por ALEXANDRE GAMA

Uma obra de grande importância social para a população macapaense encontra-se abandonada desde o fim de 2019. O prédio é da Prefeitura de Macapá e fica localizado no Bairro Parque dos Buritis, na zona norte de Macapá.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) é um órgão municipal que busca oferecer apoio e orientação às famílias e indivíduos em situação de risco social pessoal ou por violação de direitos. Boa parte da estrutura está pronta, mas não houve conclusão.

De acordo com o presidente da Associação de Moradores do Parque dos Buritis, Carlos Alcântara, a prefeitura tem recebido pedidos para a retomada da obra.

“Tem dois anos que eu tô pedindo. A obra parou no fim da gestão Clécio [ex-prefeito], depois o Furlan recomeçou no início do mandato e depois parou de novo, e, tá aí: mais de dois anos parada essa obra”, protestou o presidente da associação.

Adriana Azevedo, de 34 anos, é moradora do bairro e recebe benefícios do Governo Federal. Ela disse que para realizar uma atualização do Cadastro Único Social, precisa se deslocar para outros bairros.

“Se a gente tivesse esse Creas funcionando, não precisaria disso”, reclamou a usuária.

A segurança também preocupa os moradores. Eles temem passar por perto do local, sobretudo à noite, pois, segundo eles, a construção serve de esconderijo para assaltantes que surpreendem as vítimas.

“À noite é a pior hora pra passar por aqui. Como é um lugar abandonado, tem gente que entra aí pra fazer besteira. A gente tem medo de assalto”, disse uma moradora que não quis se identificar.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Macapá para saber quando a obra seria retomada, mas nenhuma resposta foi dada.