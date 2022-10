Em meio a conflitos internos, Ruane Lima entrega cargo a Furlan

A jornalista vem ocupando a Secretaria de Comunicação da prefeitura desde janeiro de 2021. Ela estaria desgastada no conflito com "conselheiros" de Furlan

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A jornalista Ruanne Lima deve deixar a Secretaria de Comunicação da prefeitura de Macapá. Fontes confirmam que ela entregou o cargo na quinta-feira (20), mas o prefeito Dr Furlan (sem partido) ainda não efetivou a exoneração.

O Portal SelesNafes.Com não conseguiu contato com ela, mas colegas afirmam que Ruanne vinha enfrentando dificuldades internas na relação com outros conselheiros políticos de Furlan que acabavam sendo mais ouvidos do que ela em estratégias de comunicação.

Além de lidar com os palpiteiros, a pressão em cima dela ficou insuportável na campanha deste ano. Ainda no primeiro turno, a jornalista teria confidenciado a amigos que estava desconfortável com essa situação, e sentia que estava ficando doente.

Fontes afirmam que Ruanne não está mais cumprindo expediente, mas tecnicamente ela continua sendo a secretária de Comunicação. Furlan estaria procurando um novo nome para a pasta, e avalia nomes que estiveram na campanha de Jaime Nunes (PSD), candidato ao governo apoiado por ele.

A jornalista estava na Rede Amazônica quando recebeu convite de Furlan para assessorá-lo na campanha de 2020. Em janeiro de 2021, ela foi nomeada secretária de comunicação, mas sempre teve pouca autonomia para tomar decisões.

noticias de Macapá