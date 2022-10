Em moto, rapaz morre ao colidir de frente com carro; motorista foge

Colisão ocorreu na Rodovia do Curiaú, na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Um jovem morreu na madrugada deste domingo (16) em um acidente de trânsito na Rodovia do Curiaú, na zona norte de Macapá. Vinícius Daniel de Almeida Perez, de 24 anos, morreu no local.

De acordo com relatório de ocorrência do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), a moto em que a vítima estava, tipo CG-160 Start, vermelha, colidiu frontalmente com um carro modelo Celta.

Segundo a polícia, o condutor do automóvel fugiu do local, deixando para trás o carro, que foi recolhido ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran).

Entretanto, um dos passageiros do Celta permaneceu no local. Era uma mulher, de 24 anos, que revelou aos policiais do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) que momentos antes do acidente ela, o motorista e outros dois passageiros do carro estavam em um bar e decidiram se deslocar para uma festa no Curiaú.

No trajeto, a colisão aconteceu. A testemunha relatou que “só sentiu um impacto”, e, ao descerem do carro, verificaram que o motociclista havia sido atingido. Ela não soube explicar, no entanto, a dinâmica do acidente.

O motorista do Celta foi identificado como Adenilton, mais conhecido como Tick. Vinícius Daniel foi reconhecido por um primo, que compareceu ao local e, após a perícia feita pela Polícia Científica, levou a motocicleta.