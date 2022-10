Em operação contra assaltantes, policiais encontram moto usada em crimes

Os mandados foram cumpridos em três bairros nesta quinta-feira (13)

Da REDAÇÃO

Policiais civis do Amapá encontraram uma motocicleta escondida no mato durante o cumprimento de mandados de prisão contra acusados de assaltos e furtos em Macapá. A operação foi realizada na manhã desta quinta-feira (13).

Os policiais tinham três mandados de prisão para cumprir no Novo Buritizal, Marabaixo IV e Renascer contra criminosos de 18, 23 e 34 anos. Apenas o de 23 anos não foi encontrado.

Os mandados são de inquéritos que investigam roubos diferentes, e os criminosos foram identificados pela Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio (DECCP), que fez os pedidos de prisão.

“Dois dos três mandados já tiveram desdobramentos, como a confissão dos suspeitos/presos e o apontamento de coautores dos respectivos crimes praticados, fazendo com que a elucidação do fato seja completa. Importante frisar que o suspeito preso no Bairro Novo Buritizal já era detendo do Iapen e estava foragido há mais de 2 meses”, explicou o delegado Leonardo Alves chefe da DECCP.

Durante o cumprimento de um dos mandados, um dos investigados apontou onde havia escondido a motocicleta que foi furtada há poucos dias em Macapá. Ela foi apreendida.

Os inquéritos estão sendo encaminhados a partir de agora para o Ministério Público do Estado, a quem cabe oferecer a denúncia na justiça.