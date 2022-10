Em Santana, Bala retoma UPA inacabada que será administrada por OS

Obra estava parada desde o governo Nogueira, e tem recursos de R$ 2 milhões já garantidos

Por SELES NAFES

A prefeitura de Santana iniciou nesta sexta-feira (7) a licitação para concluir a construção da UPA do Fonte Nova, um dos bairros mais populosos da cidade que fica a 17 km de Macapá.

O prefeito Bala Rocha (PP) adiantou que a ideia é permitir que, depois de pronta e equipada, a unidade seja administrada por uma organização social (OS), o mesmo modelo de gestão adotado pelo Estado na UPA da zona sul de Macapá e que será usado também no novo HE.

“É um modelo moderno que vai facilitar principalmente a contratação de médicos e outros profissionais”, justificou o prefeito.

A UPA do Fonte Nova está com 70% das obras concluídas, e começou a ser construída ainda durante o governo Nogueira.

“Nós modernizamos, atualizamos o projeto para ficar de acordo com as normas do Ministério da Saúde. Sobre a manutenção, já falamos com o governador Clécio e vamos buscar recursos com a bancada federal”, informou o prefeito, que também é médico.

A prefeitura tem R$ 2 milhões em caixa para concluir o prédio, mas a licitação que começou hoje vai escolher a empresa que apresentar a menor proposta. A obra precisa ser concluída em 180 dias, e hoje a licitação se concentrará na parte documental. Todo o processo de concorrência pública deve durar 3 meses.

TAC

O dinheiro da UPA é parte dos R$ 30 milhões que Santana recebeu de um termo de ajuste de conduta (TAC) assinado entre a prefeitura, Ministério Público e a mineradora Anglo American.

Desse total, R$ 10 milhões foram destinados à construção de novas escolas, R$ 10 milhões para urbanização de ruas e R$ 10 milhões para a saúde pública, o que contempla (além da UPA) a construção de um centro de especialidades médicas parecido com o Papaléo Paes, na zona norte de Macapá.

O Centro de Especialidades de Santana será um prédio de 3 andares, e o projeto está quase concluído para ser licitado.