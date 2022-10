Empresas seguram ônibus na garagem e TRE avisa que fará apreensões

Viação Macapá e a Capital Morena, que possuem a maior quantidade de linhas, não atenderam o público pela manhã

Por SELES NAFES

O corregedor eleitoral do Amapá, desembargador João Lages, mandou notificar neste domingo (30) todas as empresas de ônibus a colocar 100% da frota em circulação. A maioria dos veículos não foi para as ruas, gerando aglomeração nas paradas e atrapalhando o fluxo da votação.

O TSE já havia determinado que 100% da frota fosse para as ruas. Por determinação do STF, acatando uma ação do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), 20 capitais terão transporte coletivo gratuito neste domingo de eleição.

Com esse incentivo, teoricamente, a expectativa era de que a quantidade de passageiros fosse maior do que no primeiro turno (2 de outubro), quando as empresas de Macapá transportaram mais de 40 mil passageiros.

Em Macapá, as duas maiores empresas, a Viação Macapá e a Capital Morena, não colocaram todos os ônibus em operação. A Expresso Marco Zero foi a única a circular normalmente.

“Os empresários não colocaram ônibus nas ruas. Aqui na FAB as paradas estão completamente lotadas. Assinei notificações dando meia hora para que as empresas coloquem todos os ônibus, se não faremos busca e apreensão”, avisou o desembargador.

A assessoria de comunicação do Sindicato das Empresas de Transportes (Setap) admitiu o problema, mas informou que estava entrando em contato com representantes de todas empresas para avisar da determinação do corregedor, e que só mais tarde haveria uma manifestação pública sobre o ocorrido.

