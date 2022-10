Equatorial erra previsão e zona norte vive sábado ‘infernal’

Empresa está remanejando a rede de distribuição para longe dos elevados de pedestres na BR-210. Foto: CEA Equatorial/Divulgação

Por SELES NAFES

Os engenheiros da CEA Equatorial erraram na previsão e o serviço de remanejamento de cabos na BR-210, que deveria ter terminado às 10h da manhã deste sábado (15), passou a ter duas previsões de término. A última estimativa anunciada é de que a conclusão dos serviços ocorrerá até às 17h.

A empresa instalou novos postes para afastar a rede das passarelas elevadas de pedestres, que estão interditadas desde 2018. Os elevados construídos no trecho urbano não podem ser usados por pedestres por causa do perigo de acidentes com os cabos de energia.

O serviço de energização dos cabos começou às 6h, com previsão de terminar às 10h. Em seguida, passou para as 14h por “problemas técnicos”, segundo a empresa.

Agora, a nova previsão é de normalizar o fornecimento às 17h.

“Estamos com todo o nosso efetivo técnico e operacional atuando no local para garantir que os serviços sejam concluídos no menor tempo possível”, informou a Equatorial no primeiro aviso de adiamento da conclusão do trabalho.

“Lamentamos os transtornos causados, mas reforçamos que não estamos medindo esforços para concluir o trabalho e restabelecer o fornecimento de energia na maior brevidade possível”, acrescentou logo em seguida em novo aviso de adiamento, sem entrar em maiores detalhes.

Toda a zona norte está sendo atingida, exatamente no período mais quente do ano.