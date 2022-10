Equatorial nega nova interrupção de 2 dias em toda na zona norte

Fake foi espalhada em grupos de WhatsApp depois que a zona norte ficou 15 horas sem energia, no último sábado

Por RODRIGO ÍNDIO

Foi negado pela Equatorial Energia que haverá novo desligamento de energia elétrica em toda a zona norte de Macapá. Um falso print de um portal de notícias local, que tem circulado em grupos de WhatsApp, traz o boato da nova interrupção nos dias 22 e 23 de outubro, o que segundo a Equatorial não procede.

E empresa informou também que o desligamento programado em áreas específicas do estado está disponível no site Desligamento Programado – CEA Grupo Equatorial Energia.

De acordo com a programação, entre os dias 19 e 29 de outubro, estão previstos quatro desligamentos em áreas específicas.

No dia 19, as regiões afetadas serão as ruas FAB e Hugolino Pinheiro entre as Avenidas Jorge Barreto e Laudelino Alho; Rua Eulálio Modesto entre as avenidas Joaquim dos Santos e Hugolino Pinheiro, das 09h30 às 14h30. O motivo é a retirada de vegetação, substituição de estruturas e postes. Ao todo, serão 585 unidades consumidoras atingidas.

Já no próximo sábado (22), ficarão sem energia, das 08h30 às 13h, 541 unidades consumidoras nas seguintes vias do bairro Jesus de Nazaré: Rua Leopoldo Machado entre as Av. (s) Ceará e José Tupinambá de Almeida; Av. (s) Pedro Américo, Marcilio Dias e General Osório entre as Ruas Leopoldo Machado e Hamilton Silva. O motivo é também a retirada de vegetação.

No domingo (23), um total de 3.406 unidades nas regiões do Distrito Industrial, Municípios de Mazagão Novo e Velho e Ramal do Camaipi terão a energia interrompida das 07h às 14h para retirada de vegetação, substituição de estruturas e postes.

Por fim, no dia 29 de outubro, está programado das 09h às 13h o desligamento para substituição de cruzetas para 810 unidades consumidoras do Centro do município de Laranjal do Jari nas seguintes vias: Ruas Rio Branco e José Cesário de Medeiros c/ Av. Tancredo Neves.