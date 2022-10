Escalas revelam que empresas de ônibus mentiram para o TRE

O presidente do Sincotrap, Cristiano Souza, afirmou que as empresas fizeram escalas normais de fim de semana quando deveria ter colocado 100% da frota em circulação

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O Sindicato dos Trabalhadores das Empresas de Transportes do Amapá (Sincotrap) reagiu, nesta segunda-feira (31), à afirmação das empresas de ônibus de que trabalhadores de “ressaca” não compareceram para trabalhar neste domingo de eleição, atrapalhando a circulação de ônibus na capital, Santana e Mazagão. No entanto, as escalas de trabalho apresentadas aos trabalhadores para o dia 30, revelam que desde o início nunca foi intenção das empresas colocar coletivos em número suficiente para o dia da eleição.

O TSE tinha determinado que 100% das frotas em todo o país circulassem, e o STF, atendendo a uma ação do senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), ordenou que o transporte fosse gratuito das 6h às 19h em 20 capitais. Na manhã de votação, no entanto, o que se viu foram poucos ônibus e paradas lotadas.

O Tribunal Regional Eleitoral chegou a notificar as empresas para que em meia hora colocassem todos os ônibus para circular. Numa reunião com o corregedor eleitoral, o desembargador João Lages, os empresários alegaram que muitos trabalhadores teriam faltado em virtude do jogo do Flamengo pela Libertadores, que tinha ocorrido no dia anterior. Ficou acordado que as empresas colocariam 60 ônibus na capital e mais 25 em Santana e Mazagão.

O presidente do Sincotrap, Cristiano Souza, responsabilizou inteiramente os donos das empresas que teriam, de forma deliberada, colocado a quantidade mínima de coletivos em circulação.

“Querem colocar a culpa nos empregados. Eles que resolveram não cumprir com o que a justiça determinou, fizeram uma escala normal como qualquer fim de semana. Temos as escalas que eles fizeram no dia 30”, comentou.

As escalas para o plantão de domingo, conforme explica o sindicato, foram escalas típicas de fim semana. No visual entre uma escala e outra, é possível perceber a gigantesca diferença de trabalhadores escalados para trabalhar no domingo de eleição.

“Dizer que os trabalhadores não foram trabalhar por ressaca é chamar os trabalhadores de irresponsáveis. A responsabilidade foi total das empresas”, acrescentou.