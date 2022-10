Acompanha a análise de II Samuel, capítulo 3

Bom dia! Davi iniciou seu reinado em Judá, a aceitou a aliança com Abner na tentativa de unificar todas as tribos de Israel. Mas um assassinato dificultaria a consolidação dessas alianças. Quem tem promessa de Deus não perde, só ganha por esperar. Os que confiam no Senhor se abalam. Acompanha de análise do capítulo 3 do 2º livro de Samuel com o pastor Josué de Almeida e no canal Reavivados por Sua Palavra, e tenha uma ótima segunda-feira com o nosso Senhor Jesus